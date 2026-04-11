Almendralejo se promociona por Europa

Viajar para aprender idiomas fue el punto de partida. Convertir cada destino en una forma de promocionar Almendralejo, el resultado. La Asociación Viajeros Almendralejo lleva años recorriendo Europa con una idea clara de conocer mundo, pero también dar a conocer su ciudad allá donde van.

“Esto surge cuando yo era director del Antonio Machado”, explica su presidente, Félix Zambrano. Aquel primer viaje a Londres, organizado con familias, profesores y alumnos, tenía un objetivo reforzar el inglés. Pero la experiencia fue tan positiva que decidieron repetir. “Hubo un grupo muy bueno y quisimos seguir”, recuerda.

El punto de inflexión llegó en 2016, en un viaje a la República Checa. “Ahí decidí que quería que Almendralejo se conociera por Europa”, señala. Y lo hicieron de una forma muy sencilla, llevando consigo productos de la tierra. “En Praga llevamos vino, cava, aceitunas… y la gente se sorprendía muchísimo”.

Desde entonces, cada viaje ha tenido ese doble componente. Por un lado, la experiencia cultural y educativa. Por otro, la promoción de la ciudad. “Cuando decimos que somos ciudad internacional del cava, en muchos sitios se quedan sorprendidos”, cuenta Zambrano. Un detalle que repiten en cada destino, donde entregan productos locales y establecen contacto con instituciones.

Bélgica, Madeira, Roma, Estambul o Rumanía, su destino de 2026, han sido algunos de los lugares que han visitado en los últimos años. En todos ellos, además, han sido recibidos por autoridades o representantes institucionales. “En Rumanía nos recibió la cónsul de España”, destaca, subrayando la dimensión que ha ido adquiriendo el proyecto con el tiempo.

Aunque la asociación se constituyó oficialmente en 2019, su actividad viene de años atrás. Actualmente cuenta con cerca de 90 socios, de los cuales alrededor de 50 participan en cada viaje. “Somos un grupo muy familiar, con gente de todas las edades y profesiones”, explica.

El objetivo sigue siendo el mismo que al principio, pero más definido, “potenciar los idiomas, conocer otras culturas y crear un vínculo con los lugares donde vamos”. Para Zambrano, esa convivencia es una de las claves. “Muchas veces el destino es lo de menos”, reconoce. La experiencia compartida es lo que realmente sostiene al grupo.

La organización corre íntegramente por su cuenta. “Nosotros preparamos todo: rutas, restaurantes, visitas…”, explica. Eso permite que los participantes se centren únicamente en disfrutar. “La gente no se preocupa de nada”, resume.

El último viaje, a Rumanía, ha sido el más numeroso hasta la fecha, con 54 personas en la comitiva. Y también uno de los más valorados. “Nos ha sorprendido muchísimo”, afirma. Destaca especialmente la riqueza cultural y paisajística del país. “Los Cárpatos son espectaculares y la gente es estupenda”.

También la gastronomía ha sido uno de los descubrimientos. “Hemos comido muy bien y tienen vinos de mucha calidad”, apunta, estableciendo una unión con su propia tierra. “Tenemos muchas cosas en común”, añade.

Más allá de los viajes, la asociación mantiene actividad durante todo el año. Organizan encuentros, reuniones con el alcalde de la ciudad para intercambiar experiencias, comidas y concursos fotográficos, donde premian las mejores imágenes de cada experiencia. “Es un grupo activo, no se queda solo en el viaje anual”, explica.

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Después de casi diez años de trayectoria, con la única pausa de la pandemia, el grupo ya piensa en el siguiente destino para 2027. Pero con una idea que no ha cambiado desde el principio, salir fuera para conocer… y, al mismo tiempo, llevar Almendralejo consigo en cada viaje por bandera.