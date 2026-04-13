Isidoro Noriego gana el concurso de maquetas de Huerta Montero

El concurso de maquetas de Huerta Montero, organizado por el Ayuntamiento de Almendralejo el pasado mes de diciembre, ya tiene ganadores, con el trabajo de Isidoro Noriego Navarro como principal protagonista. Su maqueta, titulada “El arte de maquetar el tiempo”, ha sido reconocida con el primer premio por su destacada calidad técnica, creatividad y cuidada interpretación del contexto histórico.

La concejala responsable ha recordado que “este certamen nace con el objetivo de fomentar el conocimiento, la valoración y la difusión del patrimonio arqueológico local, en concreto del Sepulcro Prehistórico de Huerta Montero”, subrayando la importancia de acercar este enclave a la ciudadanía a través de iniciativas didácticas y participativas. El segundo premio, dotado con 75 euros en material de librería, ha recaído en los hermanos Enzo Silva Gordillo y Carla Silva Gordillo, de 7 y 9 años, por su maqueta “Los primeros milios”, valorada por su originalidad y entusiasmo.

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Las maquetas premiadas permanecerán expuestas en el Centro de Interpretación de Huerta Montero, donde podrán ser visitadas por vecinos y visitantes. La edil ha querido además felicitar y agradecer la implicación de todos los participantes, destacando el alto nivel de los trabajos presentados y la relevancia de este tipo de propuestas para fomentar la creatividad y reforzar el vínculo de la ciudadanía con su patrimonio histórico.