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Muestran entre los jóvenes a cómo utilizar el Punto Limpio

El ayuntamiento de Almendralejo acompaña a alumnos del IES Santiago Apóstol en una actividad de concienciación ambiental

Alumnos del IES Santiago Apóstol visitan el Punto Limpio.

Alumnos del IES Santiago Apóstol visitan el Punto Limpio. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El ayuntamiento de Almendralejo, a través de su concejal, Francis Hernández, ha mostrado a alumnos del grado básico de Industrias Alimentarias del IES Santiago Apóstol cómo funciona el Punto Limpio que Almendralejo tiene en el polígono industrial.

Se trata de una actividad de concienciación ambiental que se enmarcar en la Red de Centros Promotores de Sostenibilidad y ayuda a educar a los jóvenes a usarlo habitualmente.

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Hay que recordar que el Punto Limpio se encuentra en la calle Vereda Corona y que está abierto de miércoles a viernes, entre las 10 y 14 horas; y entre las 15.30 y 18 horas. Y los sábados y domingos, que es cuando más gente puede llevar enseres, entre las 8.00 y 14.30 horas de forma continua.

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