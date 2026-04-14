El Ayuntamiento de Almendralejo reorganiza las áreas de Salud, Igualdad y Deportes

El Ayuntamiento de Almendralejo ha llevado a cabo una reorganización temporal de funciones en varias áreas municipales tras la baja por maternidad de la concejala Carolina Preciado. Esta reestructuración afecta a las delegaciones de Deporte, Salud y Consumo, e Igualdad, que serán asumidas por otros miembros del equipo de gobierno mientras dure su ausencia.

En concreto, el área de Salud y Consumo pasa a estar gestionada por Josefina Barragán Merino, quien suma estas competencias a sus actuales responsabilidades en Urbanismo y Patrimonio, Comercio y Mercado, Turismo, Hermanamientos y Asuntos Taurinos. Por su parte, la concejalía de Deporte será asumida por Francisco Jesús Hernández González, que ya dirige áreas como Recursos Humanos, Limpieza Viaria, Residuos Sólidos Urbanos y Transporte Urbano.

Noticias relacionadas

Asimismo, las competencias en materia de Igualdad recaerán temporalmente en Juliana Megías , quien compatibilizará esta responsabilidad con sus delegaciones actuales en Economía, Fondos Europeos, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Protección Animal.