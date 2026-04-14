Almendralejo
El Ayuntamiento de Almendralejo reorganiza las áreas de Salud, Igualdad y Deportes
La baja por maternidad de Carolina Preciado obliga a distribuir estas competencias en otros concejales
El Ayuntamiento de Almendralejo ha llevado a cabo una reorganización temporal de funciones en varias áreas municipales tras la baja por maternidad de la concejala Carolina Preciado. Esta reestructuración afecta a las delegaciones de Deporte, Salud y Consumo, e Igualdad, que serán asumidas por otros miembros del equipo de gobierno mientras dure su ausencia.
En concreto, el área de Salud y Consumo pasa a estar gestionada por Josefina Barragán Merino, quien suma estas competencias a sus actuales responsabilidades en Urbanismo y Patrimonio, Comercio y Mercado, Turismo, Hermanamientos y Asuntos Taurinos. Por su parte, la concejalía de Deporte será asumida por Francisco Jesús Hernández González, que ya dirige áreas como Recursos Humanos, Limpieza Viaria, Residuos Sólidos Urbanos y Transporte Urbano.
Asimismo, las competencias en materia de Igualdad recaerán temporalmente en Juliana Megías , quien compatibilizará esta responsabilidad con sus delegaciones actuales en Economía, Fondos Europeos, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Protección Animal.
- Fallece Marisa Pajuelo, referente del folklore de Badajoz y Extremadura, a los 71 años
- El colegio Luis de Morales de Badajoz celebra su 50 aniversario recordando su historia en un acto conmemorativo
- B de Burger se muda en Badajoz: la hamburguesería anuncia un local 'más grande, más espacioso y más brutal
- Carmen Carapeto, pregonera de la Virgen de Bótoa 2026: una vida de devoción para anunciar la romería
- Alburquerque necesita “padrinos” para salvar el tejado de su ermita
- José Gómez 'Fefo de Badajoz', Miriam Cantero junto a La Kaíta, Jesús Ortega, Esther Merino y Miguel de Tena, en el nuevo ciclo de Flamenco en la plaza Alta
- Sábado de rock y panceta en el Círculo Pacense de Badajoz
- La Badajoz que nunca existió, pero podría: la IA convierte la ciudad en un videojuego viral