Multas de hasta 450 euros por ni limpiar ni parcelas ni fachadas

El Ayuntamiento de Almendralejo ha publicado un bando en el que recuerda a los propietarios la obligación de mantener en buen estado sus parcelas y edificaciones, advirtiendo de sanciones económicas que pueden alcanzar los 450 euros en caso de incumplimiento. Esta medida cobra especial relevancia este año tras un invierno especialmente lluvioso que ha favorecido la proliferación de maleza y vegetación en numerosos solares del municipio.

Según recoge el bando de Alcaldía, el consistorio ha detectado la existencia de múltiples parcelas y terrenos sin urbanizar en los que se acumulan hierbas y matorrales, lo que supone un riesgo tanto para la salud pública como para la seguridad. Estos espacios pueden convertirse en focos de plagas de insectos y roedores, además de incrementar el peligro de incendios cuando la vegetación se seca con la llegada del calor. A ello se suma el deterioro de algunas fachadas en estado de abandono, que afectan negativamente a la imagen de la ciudad.

El documento recuerda que, según la normativa urbanística vigente, los propietarios están obligados a conservar sus inmuebles en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato. En este sentido, deberán proceder al desbroce, limpieza y retirada de residuos de sus parcelas, así como al mantenimiento y pintura de fachadas y medianeras visibles. Además, todos los restos deberán trasladarse a vertederos autorizados para evitar acumulaciones indebidas.

El Ayuntamiento ha fijado el 1 de junio de 2026 como fecha a partir de la cual los servicios técnicos municipales comenzarán a realizar inspecciones. En caso de detectar incumplimientos, se iniciarán expedientes que conllevarán una tasa de 150 euros por la tramitación, además de las posibles sanciones económicas. Desde el Consistorio insisten en la importancia de actuar de forma preventiva, especialmente en un año en el que las abundantes lluvias han incrementado notablemente el crecimiento de vegetación, haciendo más urgente si cabe el adecentamiento de parcelas para evitar riesgos mayores en los meses de verano.

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Las multas, tal y como queda recogido, alcanzan hasta los 450 euros, pero son muchos los vecinos que no comprenden como transcurrido el plazo estipulado sigue habiendo tantas parcelas sin desbrozar. De hecho, prácticamente todos los años, pasando el 1 de junio sigue habiendo muchas parcelas sin limpiar y muchas multas sin imponer. Los vecinos piden que se actúe.