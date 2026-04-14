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El torneo Intercentros reunió a más de 7.000 personas en Almendralejo

La Academia Extremadura bate récord de participación de alumnos con 1.300 escolares de los ocho centros educativos de Almendralejo

Ambiente en el torneo Intercentros en el polideportivo.

Ambiente en el torneo Intercentros en el polideportivo. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El polideportivo municipal acogió a más de siete mil personas el pasado fin de semana durante la celebración de una nueva edición del torneo Intercentros de fútbol que organiza la Academia Extremadura y que se ha posicionado como uno de los eventos educativos y de ocio infantil más exitosos de la ciudad.

Más de 1.300 escolares, de ocho centros educativos, jugarán más de 200 partidos utilizando todos los campos de césped disponibles y los dos pabellones del polideportivo.

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Francisco Javier Diosdado ‘Cisqui’, uno de los impulsores, comenta que ha sido todo un éxito y valora de forma muy positiva que cada vez sean más niñas las que se apuntan al torneo que ha batido récord de participación.

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