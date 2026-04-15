Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diagnóstico erróneoFrancisca CadenasFiesta de la primavera
instagram

Almendralejo

OVB Almendralejo reconocido por ser patrocinador ejemplar

Desde su implantación en la ciudad ha apostado por clubes que están teniendo éxito como el CD Extremadura, el Voleibol Almendralejo o el UBA de baloncesto

Equipo de OVB Almendralejo con el galardón.

Equipo de OVB Almendralejo con el galardón. / R. Morán

Rodrigo Morán

Almendralejo

El deporte actual de competición es difícil imaginarlo sin patrocinadores importantes. Recienetemente, la gala del deporte local a reconocido a OVB Almnendralejo con uno de los galardones a mejor patrocinador del deporte local en los últimos años.

Desde su implantación en la plaza de Espronceda, en el corazón de Almendralejo, OVB no sólo ha querido darse a conocer visualmente como una entidad de planificación económico financiera tan importante para las familias del presente. Ha sabido utilizar el vehículo del deporte para dar visibilidad y fomentar valores.

El Extremadura, el Voleibol Almendralejo y el UBA de baloncesto son tres clubes con los que trabaja a nivel de patrocinio y todos le aportan una gran visibilidad.

OVB Almendralejo lo devuelve con un asesoramiento y charlas con cantera y primeros equipos que forman parte de su hoja de ruta de educar de forma económica.

Noticias relacionadas

«Este reconocimiento no es solo nuestro. Pertenece también a nuestros clientes, por la confianza que depositan en nosotros cada día, y a todo nuestro equipo de consultores, por su dedicación, profesionalidad y compromiso constante», decía Antonio Almoril, directoe de la oficina de OVB Almendralejo y que estuvo acompañado en la gala del deporte por gran parte de su equipo. H

TEMAS

Tracking Pixel Contents