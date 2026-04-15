Almendralejo
OVB Almendralejo reconocido por ser patrocinador ejemplar
Desde su implantación en la ciudad ha apostado por clubes que están teniendo éxito como el CD Extremadura, el Voleibol Almendralejo o el UBA de baloncesto
El deporte actual de competición es difícil imaginarlo sin patrocinadores importantes. Recienetemente, la gala del deporte local a reconocido a OVB Almnendralejo con uno de los galardones a mejor patrocinador del deporte local en los últimos años.
Desde su implantación en la plaza de Espronceda, en el corazón de Almendralejo, OVB no sólo ha querido darse a conocer visualmente como una entidad de planificación económico financiera tan importante para las familias del presente. Ha sabido utilizar el vehículo del deporte para dar visibilidad y fomentar valores.
El Extremadura, el Voleibol Almendralejo y el UBA de baloncesto son tres clubes con los que trabaja a nivel de patrocinio y todos le aportan una gran visibilidad.
OVB Almendralejo lo devuelve con un asesoramiento y charlas con cantera y primeros equipos que forman parte de su hoja de ruta de educar de forma económica.
«Este reconocimiento no es solo nuestro. Pertenece también a nuestros clientes, por la confianza que depositan en nosotros cada día, y a todo nuestro equipo de consultores, por su dedicación, profesionalidad y compromiso constante», decía Antonio Almoril, directoe de la oficina de OVB Almendralejo y que estuvo acompañado en la gala del deporte por gran parte de su equipo. H
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