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El teatro Carolina Coronado acoge este viernes ‘Arroz pasao’, una comedia de reflexión

La obra de Javier Llanos pone en el escenario la realidad de cómo exponer la intimidad de las personas en las redes sociales

Un extracto de la obra Arroz Pasao.

Un extracto de la obra Arroz Pasao. / Cedida

Rodrigo Morán

Almendralejo

El teatro Carolina Coronado acoge este viernes la representación de ‘Arroz Pasao’, la última creación del dramaturgo Javier Llanos, una obra que combina drama y comedia para abordar una realidad tan actual como dolorosa: la exposición de la intimidad en redes sociales y sus consecuencias.

La pieza presenta a dos personajes, ella y él, atrapados en un espacio desconocido donde, tras días de encierro, comienzan a enfrentarse a su pasado. Lo que arranca como un intercambio de reproches deriva en una confesión intensa donde el sexo, la culpa y la venganza se entrelazan. A través del humor y la ironía, la obra plantea una reflexión sobre la violencia digital, mostrando a sus protagonistas como víctimas y verdugos en una historia que conecta con experiencias reales de muchas mujeres. El precio de la entrada es de ocho euros.

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