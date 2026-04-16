La romería de San Marcos ya cuenta con unas 40 carrozas para el día 25

Almendralejo se prepara para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas con la Romería de San Marcos 2026, cuya programación arrancará este domingo 19 de abril con la solemne eucaristía de la Hermandad a las 12:00 horas en la ermita. El acto inaugural continuará con el pregón, que este año estará a cargo de Nazaret Pérez Franco, en una jornada que también incluirá homenajes a entidades y personas destacadas, como Casa Ángel y la presidenta de la Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Piedad, Toni Calvo. Ya por la tarde tendrá lugar el tradicional traslado del santo hasta la parroquia de San Roque, un momento especialmente esperado por los fieles y para el que se habilitará un servicio de autobuses con salida desde la zona de la Plaza de Extremadura para facilitar la asistencia masiva.

La programación continuará entre los días 22 y 24 de abril con la celebración del triduo en honor a San Marcos en la parroquia de San Roque. Uno de los momentos más destacados será el 23 de abril, jornada dedicada a la convivencia de escolares, con la participación de colegios e institutos, entre ellos el IES Arroyo Harnina, con el objetivo de acercar esta tradición a las nuevas generaciones. Además, la Hermandad ha querido reforzar este año el protagonismo juvenil, organizando actividades específicas y fomentando su implicación en actos como el traslado del santo. La noche del 24 de abril tendrá lugar la tradicional fiesta joven en la caseta de San Marcos, con animación musical hasta la madrugada, consolidándose como una cita previa imprescindible antes del día grande.

El 25 de abril, festividad de San Marcos, comenzará con un desayuno popular en los alrededores de la parroquia de San Roque, seguido del camino de los romeros hacia la ermita. Allí se celebrará la misa y la tradicional bendición de los campos, en una jornada que estará amenizada por actuaciones como la de la Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barro y el grupo local Cosita Buena. A lo largo del día se desarrollarán diversas actividades festivas en la caseta, configurando un ambiente de convivencia y celebración.

Hasta el momento, ya se han confirmado 40 carrozas para el camino, aunque el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 21 de abril. El Ayuntamiento ha recordado que los vehículos participantes deberán cumplir las normas de seguridad, priorizando remolques tirados por tractor o animal, y evitando aquellos que puedan suponer un riesgo. Asimismo, el Consistorio pondrá en marcha un dispositivo especial con la colaboración de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja, además de reforzar los servicios de limpieza, instalar contenedores y habilitar aseos para garantizar el buen desarrollo de la romería.

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Desde la organización se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, insistiendo en la importancia de cuidar el entorno natural, respetar las normas y evitar la reserva anticipada de espacios en la ermita. Con todo ello, Almendralejo se dispone a disfrutar de una romería que forma parte esencial de sus tradiciones y que cada año reúne a miles de personas en torno a San Marcos.