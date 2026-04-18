Una realidad más profunda de la historia de Cristóbal Colón

A estas alturas, casi todo el mundo cree saber quién fue Cristóbal Colón. Pero quizá ese sea precisamente el problema. Esteban Mira Caballos lleva décadas intentando hacer justo lo contrario, desmontar esa idea preconcebida y reconstruir al personaje desde los documentos. «De Colón hay miles de obras, pero mucha de esa literatura está hecha desde la ideología o la ficción. Yo he intentado rescatar al Colón histórico», explica.

Historiador por vocación desde los 15 años, Esteban Mira ha construido toda su trayectoria en torno a esa pasión. Nacido en Carmona (Sevilla), se formó en la Universidad de Sevilla, donde ya orientó sus estudios hacia la Historia de América, muy influido por la cercanía del Archivo de Indias. Lleva más de 35 años en Extremadura, primero en Badajoz y después en Almendralejo, donde se estableció definitivamente, y compagina la docencia como profesor en el nocturno del IES Carolina Coronado con una intensa labor investigadora. Autor de numerosos libros y artículos, se ha especializado en el estudio de los conquistadores y del proceso de descubrimiento y colonización de América, una línea de trabajo que, como él mismo reconoce, tiene mucho que ver con su origen: «Estudio la Historia de América porque soy español».

Lo tiene claro. «Todos mis libros son historia. No son novelas. Este tiene más de 1.600 notas documentadas», subraya, marcando distancias con otras obras más divulgativas. Su objetivo no es hacer un Colón atractivo, sino uno real. «Mi Colón no es el más simpático. Es el verdadero».

Esa búsqueda le ha llevado a revisar archivos clave como el de Indias o la Biblioteca Colombina, y a la conclusión de que «sabemos más de Colón de lo que creemos. Tenemos diarios de a bordo, sabemos lo que hacía día a día. El problema es saber interpretar las fuentes».

Y en ese análisis aparece un personaje mucho más complejo de lo que suele contarse. Un hombre profundamente religioso, hasta el punto de verse a sí mismo como un elegido. «Se consideraba un profeta. Pensaba que Dios lo había elegido para llevar el cristianismo a América. Incluso llegó a decir que se le apareció».

Pero también un navegante clave en la historia. Porque, fuera del relato habitual, Mira señala cuál fue realmente su aportación. «El gran mérito de Colón no fue llegar a América, sino encontrar la ruta de ida y vuelta. Esa es la clave, y esa ruta se utilizó durante tres siglos».

El historiador insiste en que Colón no fue un genio aislado, sino parte de un contexto. «El descubrimiento fue un proceso colectivo. Sin marineros, frailes, apoyos en la corte… Colón no habría pasado de ser un proyecto fallido».

Aun así, su figura sigue generando debate, especialmente en la actualidad. Mira lo atribuye, en parte, a una lectura del pasado desde el presente. «No se puede juzgar el siglo XV con ojos del XXI. Colón era esclavista, claro. Pero como el 99% de su época».

El libro

Esa voluntad de contextualizar también se refleja en su visión sobre el propio concepto de «descubrimiento». Lejos de evitar el término, lo reivindica. «Fue un descubrimiento mutuo. Europa descubrió América y América descubrió Europa».

Desde Almendralejo, donde lleva asentado más de tres décadas, el historiador también recuerda la relación entre Extremadura y el propio Colón. «Tenía muchos vínculos aquí, viajaba con extremeños y pasó por lugares como Guadalupe o Medina de las Torres».

Su trabajo ha traspasado fronteras. Su libro sobre Colón ya ha sido publicado en América y pronto lo será en China. Un hecho que no deja de tener cierta ironía histórica. «Colón buscaba una ruta hacia Asia, hacia China. Y ahora su historia va a llegar allí».

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Pero más allá de la proyección internacional, Mira Caballos tiene claro a quién se dirige. «Es un libro para quien quiera conocer la historia de verdad. Con sus luces y sus sombras». Porque, en el fondo, esa es su batalla desde hace años, separar el personaje real del construido. Y demostrar hay otra historia más allá.