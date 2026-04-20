Las obras de reforma del parque de San Roque estarían para antes de 2027

El Ayuntamiento de Almendralejo le da forma a un ambicioso proyecto de renovación del parque Ramón y Cajal, conocido popularmente como parque de San Roque, que incluirá la construcción de una nueva pista polideportiva y una nueva zona de juegos infantiles. La actuación, que superará los 300.000 euros de inversión, busca transformar este espacio.

El proyecto responde también al crecimiento del barrio de San Roque, que en los últimos años ha experimentado un notable rejuvenecimiento. Cada vez son más las familias que utilizan este parque como punto de encuentro, lo que refuerza la necesidad de dotarlo de infraestructuras acordes a su uso. Actualmente, la obra se encuentra en fase de licitación y se estima que, una vez iniciada, tenga una duración de entre cuatro y cinco meses. La previsión es que esté finalizada antes de 2027, aunque los vecinos esperan que los plazos se cumplan sin demoras para poder disfrutar cuanto antes de un parque completamente renovado.

El proyecto contempla una reconfiguración integral del parque para favorecer un uso más diverso, moderno y accesible. Entre las principales actuaciones destaca la renovación de la pista deportiva existente junto al campo de fútbol, que contará con nuevo pintado, porterías y gradas a dos alturas, mejorando notablemente su funcionalidad y seguridad. Además, la actual pista de baloncesto desaparecerá para dar paso a una nueva zona de juegos infantiles y un área destinada al ejercicio físico al aire libre, fomentando hábitos saludables y ampliando las opciones de ocio para todas las edades. A ello se sumará una pista multiusos que permitirá la práctica de diferentes disciplinas deportivas en un mismo espacio.

Las mejoras no se limitarán al ámbito deportivo. El rediseño del parque incorporará nuevas zonas verdes con arbolado, plantas, bancos y papeleras, creando espacios más agradables para el descanso y la convivencia. También se incluirá un área específica para la práctica de la petanca, atendiendo a una demanda histórica de los vecinos, así como actuaciones en la zona de vóley playa, donde se habilitará un pequeño almacén o vestuario para facilitar su uso. Todo ello contribuirá a convertir el parque en un entorno más completo, inclusivo y funcional, pensado tanto para niños como para jóvenes y mayores.

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Desde la asociación de vecinos valoran positivamente el proyecto. No obstante, insisten en la necesidad de incorporar servicios públicos, una reivindicación que continúa sobre la mesa y que el Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar.