El parque de la Piedad acogió una exposición del pueblo gitano

El parque de La Piedad ha sido escenario de una exposición conmemorativa dedicada a los 600 años de historia del pueblo gitano en España, una iniciativa impulsada por la Fundación Secretariado Gitano dentro de la programación del Día Internacional del Pueblo Gitano. A través de una serie de imágenes, la muestra ha ofrecido a los visitantes un recorrido visual por la evolución de este pueblo, poniendo en valor su legado cultural y social.

La exposición recoge algunos de los momentos más significativos de su historia, desde su salida de la India hace aproximadamente mil años hasta su llegada a la Península Ibérica en 1425 a través del Reino de Aragón, la Gran Redada o los avances sociales alcanzados en la actualidad. Una mirada completa que combina memoria, cultura y reivindicación, y que continuará acercándose a la ciudadanía este viernes con su instalación en la zona del mercadillo.