Almendralejo
El parque de la Piedad acogió una exposición del pueblo gitano
Una muestra de cuadros ofreció un recorrido visual por las principales actuaciones realizadas por gitanos en 600 años de historia
El parque de La Piedad ha sido escenario de una exposición conmemorativa dedicada a los 600 años de historia del pueblo gitano en España, una iniciativa impulsada por la Fundación Secretariado Gitano dentro de la programación del Día Internacional del Pueblo Gitano. A través de una serie de imágenes, la muestra ha ofrecido a los visitantes un recorrido visual por la evolución de este pueblo, poniendo en valor su legado cultural y social.
La exposición recoge algunos de los momentos más significativos de su historia, desde su salida de la India hace aproximadamente mil años hasta su llegada a la Península Ibérica en 1425 a través del Reino de Aragón, la Gran Redada o los avances sociales alcanzados en la actualidad. Una mirada completa que combina memoria, cultura y reivindicación, y que continuará acercándose a la ciudadanía este viernes con su instalación en la zona del mercadillo.
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