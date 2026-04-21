Más de 250 efectivos velarán por la seguridad durante la romería de San Marcos

Más de 250 personas integrarán el amplio dispositivo de seguridad previsto para la celebración de San Marcos durante el próximo fin de semana. La coordinación de este operativo ha sido abordada en la junta de seguridad celebrada en el Ayuntamiento, en la que han participado la subdelegada del Gobierno, Maribel Cortés, y el alcalde, José María Ramírez. El dispositivo busca garantizar el correcto desarrollo de una de las celebraciones más multitudinarias del municipio, donde la afluencia depende en gran medida de factores como la meteorología o la coincidencia con días festivos, como es el caso de este año.

El operativo contempla la participación de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y bomberos, además de distintos servicios municipales. En concreto, la Policía Local contará con 61 efectivos desplegados durante todo el fin de semana, mientras que la Policía Nacional aportará alrededor de 60 agentes en turnos de mañana, tarde y noche, con especial atención a la prevención de robos en viviendas en el municipio. Por su parte, la Guardia Civil reforzará los controles de tráfico, especialmente en vías como la EX-300 o la circunvalación, así como en los accesos a la ermita. Además, el dispositivo incluye controles de alcohol y drogas, tanto en carretera como en el entorno de la romería, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo. En este sentido, Maribel Cortés ha sido explícita al indicar que «no vale con decir sólo me he tomado una cañita cuando luego en realidad son seis. Si hacemos controles es para preservar la vida del conductor y del resto de personas».

El plan también incorpora mejoras respecto a años anteriores, como la adaptación del transporte público con autobuses más adecuados al recorrido, el refuerzo de puntos de reparto de agua, la instalación de servicios en el camino o la distribución de bolsas de basura para fomentar la limpieza. Habrá un dron para labores de vigilancia, mientras que Cruz Roja instalará un puesto médico avanzado y dispondrá de ambulancias en el recorrido. Desde la organización se insiste en la importancia de la responsabilidad ciudadana, especialmente durante la noche del viernes.

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Además, el Ayuntamiento ha puesto especial atención en la organización del camino hacia la ermita, donde se concentran algunos de los momentos de mayor afluencia. La presencia de remolques, caballos y carrozas, cuyo número ronda el medio centenar, obliga a extremar las precauciones, especialmente en los cruces de carreteras. n