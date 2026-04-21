Adenex denuncia la retirada de nidos de avión común en la Escuela de Idiomas

La organización ecologista Adenex ha denunciado la retirada reciente de los nidos de avión común (Delichon urbicum) situados en la fachada de la Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo, una de las colonias urbanas más importantes de esta especie en la ciudad. Según el colectivo, además del desmantelamiento de los nidos, se ha instalado una malla en la cornisa del edificio con el objetivo de impedir que las aves puedan regresar en el futuro.

Desde Adenex aseguran que la actuación cuenta con autorización de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Sostenibilidad, a petición del Ayuntamiento, aunque consideran “difícilmente comprensible” esta decisión al tratarse de una especie protegida. En este sentido, cuestionan si existen informes técnicos que justifiquen la intervención, ya que, según señalan, no se aprecia la concurrencia de circunstancias excepcionales como riesgos para la salud o la seguridad que permitirían este tipo de medidas.

La asociación también critica la falta de coherencia en la gestión municipal, recordando que en noviembre de 2021 el propio Ayuntamiento impulsó una campaña de sensibilización sobre esta colonia de aves en el mismo edificio.

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Adenex advierte además de posibles consecuencias derivadas de la retirada de los nidos, como el desplazamiento del problema a viviendas cercanas o el aumento de insectos en la zona, lo que podría implicar el uso de plaguicidas. Por ello, reclama mayor transparencia y una gestión más respetuosa con la biodiversidad urbana.