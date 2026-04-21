Almendralejo
La Comunidad de Labradores de Almendralejo dice que la crisis del campo "golpea la cesta de la compra"
Reclaman varias medidas urgentes como la reducción del IVA de los insumos agrarios
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha lanzado un contundente SOS a todas las administraciones ante una crisis “sin precedentes” que atraviesa el sector agrario y que ya tiene un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Según la organización, el encarecimiento de los alimentos ha alcanzado niveles inasumibles para miles de familias, evidenciando cómo los problemas del campo han dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en un problema social de primer orden.
Desde la Comunidad detallan que los costes de producción se han disparado en los últimos meses: el gasóleo agrícola se ha duplicado desde principios de año, los fertilizantes han aumentado más de un 30% y los salarios y seguros sociales acumulan subidas superiores al 25% en los últimos cinco años. Esta situación, unida al incremento del coste de la mano de obra, está haciendo inviables muchas explotaciones, ya que agricultores y ganaderos no están viendo reflejado ese incremento en los precios que perciben por sus productos. Sin embargo, la cesta de la compra continúa subiendo de forma constante, generando un desequilibrio que, según denuncian, perjudica tanto a productores como a consumidores.
Ante este escenario, la organización reclama medidas urgentes a todas las administraciones, entre ellas la reducción del IVA de los insumos agrarios, un mayor control por parte de la Agencia de Información y Control Alimentario para evitar la venta a pérdidas y los abusos en la cadena, así como ayudas directas al sector y la limitación del precio del combustible. Además, instan al Gobierno de España a cumplir con las ayudas previstas para el olivar y el viñedo de secano y a simplificar los trámites administrativos.
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