Aparecen pintadas de “Stop Invasión” en la fachada de la Fundación Ruy López en Almendralejo

La Fundación Ruy López ha denunciado la aparición de pintadas con el mensaje “Stop Invasión” en la fachada de sus instalaciones en Almendralejo, un hecho que ha generado preocupación entre sus responsables y usuarios. La entidad, recientemente designada como colaboradora acreditada del registro electrónico de extranjería para el proceso de regularización extraordinario impulsado por el Gobierno central, ha trasladado lo ocurrido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su investigación.

En un comunicado, la fundación ha expresado su “tristeza” ante estos actos, recordando que su labor se centra en la convivencia, la ayuda y la dignidad de las personas. Desde sus instalaciones se fomenta la integración a través de la enseñanza del idioma, el apoyo educativo a menores de familias vulnerables y actividades como el ajedrez, que promueven un ocio saludable. Además, subrayan que se trata de un espacio donde conviven diferentes culturas desde el respeto y la igualdad, por lo que esperan que este tipo de acciones no vuelvan a repetirse y apelan a la convivencia pacífica como base de la sociedad.

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La fundación ha querido también recalcar que su actividad está orientada a mejorar las condiciones de vida de las personas sin distinción de origen, raza, religión o situación personal, defendiendo los valores de inclusión y respeto que caracterizan a la sociedad almendralejense. En este sentido, han insistido en que hechos como este no representan el sentir general de la ciudadanía y han mostrado su confianza en que la respuesta institucional y social contribuya a reforzar los principios de convivencia y tolerancia en la localidad.