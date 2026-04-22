Las jornadas de deporte inclusivo darán el pistoletazo inicial al 50 aniversario de Includes Almendralejo

La asociación Includes Almendralejo cumple 50 años de historia y ha querido presentar un amplio programa de actividades que pondrá en marcha a lo largo de los próximos meses. El acto, celebrado en su sede central, ha servido también para inaugurar un mural conmemorativo diseñado por el artista Chino Art, autor también del mural del estadio Francisco de la Hera, que ya luce en la pista polideportiva del centro como símbolo de inclusión y comunidad. De hecho, los usuarios de Includes han querido compartir imágenes y fotografías de este nuevo espacio.

La presidenta de la entidad, Inés Castañón, destacó durante su intervención que estos “50 años caminando juntos” representan mucho más que una efeméride, siendo el reflejo de “una historia viva construida con esfuerzo, valentía y sueños”. En su discurso puso en valor la evolución de la entidad, que ha pasado “de la invisibilidad a la participación y de la asistencia a los derechos”, agradeciendo el papel fundamental de las familias, profesionales y personas con discapacidad. Asimismo, subrayó que este aniversario no solo mira al pasado, sino que refuerza el compromiso con el futuro y la creación de nuevas oportunidades.

Las actividades arrancarán la próxima semana con las Jornadas de Deporte Inclusivo, que se celebrarán del 27 al 30 de abril en el polideportivo y reunirán a más de 400 participantes de distintos centros educativos y de educación especial. Participarán alumnos de colegios de Almendralejo, pero también vendrán de otros municipios de alrededor. Durante estos días se desarrollarán disciplinas como boccia, baloncesto, juegos de precisión, tracción de cuerda y actividades lúdicas, fomentando valores de convivencia e igualdad. Esta iniciativa forma parte de una programación más amplia que incluye teatro, exposiciones, excursiones y eventos conmemorativos a lo largo del año, como recoge el programa oficial presentado.

Entre las citas más destacadas se encuentran la obra de teatro “50 vueltas al sol” y una exposición fotográfica el 13 de mayo, una excursión al parque temático Puy du Fou el 30 de mayo, así como una comida de gala en octubre y la clausura el 3 de diciembre con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Además, se desarrollarán iniciativas como un programa de radio especial, una edición conmemorativa de la revista y la inauguración de una glorieta en colaboración con el Ayuntamiento.

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