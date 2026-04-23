Los donantes prefieren hacer las extracciones de sangre en San Roque

La última campaña de donación de sangre celebrada en Almendralejo ha vuelto a evidenciar un descenso en la participación, con un total de 675 bolsas recogidas, una cifra que, aunque mejora las 500 obtenidas en la campaña, se sitúa lejos de los registros habituales de años atrás, cuando se llegaba a rozar el millar. Durante los días de colecta, solo en cuatro jornadas se superó el centenar de donaciones.

Entre los motivos que explican este descenso, destaca el malestar de parte de los donantes por el traslado de las campañas al centro de salud San José, una decisión que sigue generando críticas. Muchos usuarios consideran que las instalaciones de este espacio resultan más limitadas y ofrecen menor privacidad, en comparación con el antiguo punto de donación en San Roque, donde tradicionalmente se registraban mejores cifras. Precisamente, el centro de San Roque era valorado por su mayor preparación para este tipo de campañas y por el alto grado de satisfacción entre los donantes. A la espera de la próxima campaña, prevista para el mes de agosto, el reto pasa por recuperar la confianza de los donantes.