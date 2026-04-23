Almendralejo
Una exposición muestra figuras diseñadas con madera de olivo en Almendralejo
La muestra es del autor Samuel Benavent y puede ser visitada durante mañana y tarde, siempre de forma gratuita, hasta el día 29 de abril
El Centro Cultural San Antonio alberga durante estos días, hasta el próximo 29 de abril, la exposición ‘Geometría del Olivo’, una propuesta artística del creador Samuel Benavent que convierte la madera de olivo en sorprendentes piezas cargadas de formas y emoción. La muestra, que puede visitarse con entrada gratuita en horario de mañana y tarde, invita a los visitantes a descubrir una visión diferente de este material tan ligado a la identidad mediterránea, transformado en esculturas que combinan naturaleza, geometría y sensibilidad artística.
A través de esta exposición, Benavent propone una experiencia sensorial que va más allá de lo visual, acercando al público a la esencia de la madera y su capacidad para transmitir emociones.
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