Almendralejo, Castuera y Villalba destacan en ‘Los Vinos del Museo’

El Museo de las Ciencias del Vino fue escenario de la entrega de premios de la XVII edición del Concurso de los Vinos del Museo, una cita ya consolidada en el calendario enológico y convertida en referencia para el sector vitivinícola . El certamen, patrocinado por Cajalmendralejo, reunió a autoridades, bodegueros, catadores y representantes del ámbito del vino en una jornada marcada por el reconocimiento a la calidad y la tradición.

El acto contó con la presencia del alcalde de Almendralejo, José María Ramírez; la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto; y Adoración Gutiérrez, además de miembros del Consorcio del Museo. Durante su intervención, Ramírez destacó que este concurso es “una cita que forma parte de nuestra manera de entender quiénes somos, nuestra cultura y nuestras tradiciones”, poniendo en valor el peso del sector vitivinícola en la identidad local.

También subrayó el esfuerzo constante de bodegueros y profesionales por mantener la calidad e innovar en un mercado cada vez más competitivo, así como la creciente proyección exterior de los vinos de la región. En este sentido, recordó la presencia reciente de estos productos en eventos de ámbito nacional y el trabajo institucional para dar visibilidad a los cavas y vinos de la tierra. Además, anunció que, gracias al apoyo de la Diputación, el museo afrontará una próxima remodelación que permitirá mejorar la experiencia de los visitantes y reforzar el posicionamiento de Almendralejo como destino enogastronómico.

En cuanto al palmarés, Almendralejo, Castuera y Villalba de los Barros fueron protagonistas destacados. En la categoría de vino blanco, el premio fue para ‘Balromero Cigüente’, de Bodegas Delauvin, de Castuera. En rosados, el galardón recayó en ‘Castillo de Villalba Rosado’, de la Sociedad Cooperativa Montevirgen, de Villalba de los Barros.

Por su parte, las bodegas de Almendralejo dominaron varias categorías. ‘Garañuela de García de la Peña’, de Bodegas García de la Peña, se impuso en tinto joven, mientras que ‘Vizana’, de Viticultores de Barros, lo hizo en tintos con crianza. En el apartado de cavas, Bodegas Romale logró un doble reconocimiento con ‘Viña Romale Xarel·lo Cava Blanco Brut Nature’ y ‘Viña Romale Cava Rosado Semiseco’.

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Más allá de los premios, el concurso refuerza la promoción de los vinos participantes, ya que los galardonados pasan a formar parte de la exposición del museo y se incorporan a los obsequios institucionales, contribuyendo así a la difusión y prestigio del sector vitivinícola extremeño.