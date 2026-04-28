Almendralejo
Exigen que se inicie la obra para tomar el agua de Almendralejo desde el embalse de Alange
La Plataforma contra la Contaminación advierte que el acta de replanteo de la obra se firmó en marzo de este año y hay por delante 18 meses de ejecución
La Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo ha reclamado el inicio urgente de las obras de abastecimiento de agua desde el embalse de Alange hasta Almendralejo, tras confirmar que el proyecto ya está adjudicado pero aún no ha comenzado. La organización ha trasladado su preocupación después de mantener una reunión con el secretario general de Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Víctor Gerardo del Moral, quien confirmó que el contrato fue formalizado el 15 de diciembre de 2025 y que el acta de replanteo se firmó el 18 de marzo de 2026, lo que activa un plazo de ejecución de 18 meses.
La situación genera inquietud tras más de doce años de reivindicaciones por parte de la plataforma, que considera este proyecto una cuestión de salud pública. Actualmente, Almendralejo continúa abasteciéndose de agua procedente del río Guadiana a su paso por Don Álvaro, un tramo afectado por altos niveles de contaminación debido a vertidos sin depurar y residuos agrícolas. A principios de abril, miembros de la Plataforma comprobaron sobre el terreno la ausencia total de trabajos en la zona prevista, lo que, unido a una información errónea en portales de contratación que apuntaba a un contrato desierto, encendió todas las alarmas.
Tras solicitar explicaciones por escrito, la respuesta de la Junta derivó en una reunión presencial en la que se aclaró la situación. Según explicó el secretario general, el retraso en el inicio de las obras se debe al hallazgo de restos arqueológicos, un problema ya resuelto. Asimismo, aseguró que no existen nuevos impedimentos y que el inicio de los trabajos es inminente, con una previsión de finalización en torno a septiembre de 2027. Pese a estas explicaciones, la plataforma ha reiterado su determinación de mantener la presión institucional para que el proyecto avance con la mayor celeridad posible, subrayando que la calidad del agua es preocupante.
No obstante, desde la plataforma advierten de que esta actuación supone únicamente una solución provisional. El verdadero reto sigue siendo el abastecimiento desde el embalse de Villalba de los Barros, contemplado en el Plan Hidrológico Nacional como la solución definitiva. Este plan asignaba a Almendralejo el 83,4% de su suministro desde esta infraestructura desde 2015, un compromiso que no se ha cumplido en sucesivos ciclos por falta de financiación. La plataforma exige al Gobierno central que impulse de forma urgente este proyecto, al tiempo que anuncia que continuará vigilante para que las administraciones cumplan sus compromisos.
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