Los mayores muestran su talento a través de cuadros y fotografías

La sala de exposiciones de Cajalmendralejo, ubicada en la calle La Hierba de Almendralejo, acoge esta semana una exposición de pintura y fotografía realizada por los alumnos de la Universidad de Mayores. La muestra recoge el trabajo desarrollado durante todo el año por los participantes, quienes han explorado distintas temáticas a través del arte, reflejando creatividad, aprendizaje y dedicación.

La exposición ha sido visitada por el alcalde, José María Ramírez, y la concejala del Mayor, Isabel Ballesteros, quienes han puesto en valor el esfuerzo y la implicación de los miembros de la Asociación de alumnos y antiguos alumnos de la Universidad de Mayores de Extremadura. La muestra ofrece una oportunidad única de ver cuadros diferentes.