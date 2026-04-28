Almendralejo
Los mayores muestran su talento a través de cuadros y fotografías
Una exposición de los alumnos de la Universidad de Mayores de Almendralejo puede verse en la sala de muestras de calle La Hierba
La sala de exposiciones de Cajalmendralejo, ubicada en la calle La Hierba de Almendralejo, acoge esta semana una exposición de pintura y fotografía realizada por los alumnos de la Universidad de Mayores. La muestra recoge el trabajo desarrollado durante todo el año por los participantes, quienes han explorado distintas temáticas a través del arte, reflejando creatividad, aprendizaje y dedicación.
La exposición ha sido visitada por el alcalde, José María Ramírez, y la concejala del Mayor, Isabel Ballesteros, quienes han puesto en valor el esfuerzo y la implicación de los miembros de la Asociación de alumnos y antiguos alumnos de la Universidad de Mayores de Extremadura. La muestra ofrece una oportunidad única de ver cuadros diferentes.
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