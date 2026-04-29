Almendralejo cierra el 2025 con un superávit de 6,5 millones de euros

El pleno del Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado una modificación del presupuesto municipal que permitirá destinar un total de 716.970,21 euros a nuevas inversiones en la ciudad durante el ejercicio 2026. La medida, que salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno (PSOE) y VOX, y la abstención del Partido Popular, se articula a través de créditos extraordinarios financiados con remanentes de años anteriores y el reajuste de partidas que no habían sido ejecutadas.

Esta operación económica permitirá redistribuir recursos ya existentes hacia actuaciones consideradas prioritarias en la actualidad. Entre las principales bajas presupuestarias destaca la retirada de más de 700.000 euros destinados inicialmente al proyecto del vial de acceso desde la EX-300 al Polígono Industrial Tierra de Barros, una actuación que, según un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, requeriría una inversión mucho mayor, se calcula que entre dos y tres millones de euros, debido al riesgo de inundabilidad de esta zona. También se han reducido otras partidas menores, como fondos del Plan de Recuperación, actuaciones en centros educativos o proyectos de ocio.

En cuanto al destino de los nuevos fondos, la mayor inversión se centrará en las instalaciones deportivas, con una dotación de 411.000 euros para mejoras, algo que ya venía hablándose desde hace tiempo que le falta a la ciudad. A ello se suman 96.970,21 euros para actuaciones en edificios municipales y 80.000 euros destinados al equipamiento de un espacio juvenil. Además, se contemplan inversiones en seguridad y servicios básicos, como la adquisición de material técnico y mobiliario para la Policía Local (40.000 euros), equipamiento para Protección Civil (4.500 euros) y mejoras en señalización y tráfico.

El paquete inversor se completa con actuaciones más específicas, como la compra de una máquina elevadora para el cementerio municipal (37.100 euros), equipamiento deportivo adicional (27.200 euros), maquinaria para el mercado municipal (6.000 euros), mejoras en la emisora municipal (5.000 euros) y apoyo a la banda y escuela de música (8.000 euros).

Desde el equipo de gobierno, la portavoz socialista, Tamara Rodríguez, defendió la medida señalando que se trata de «aprovechar recursos disponibles para actuaciones necesarias».

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Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Adora Gutiérrez, mostró una visión crítica, asegurando que esta modificación evidencia una falta de ejecución en años anteriores.