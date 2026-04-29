Almendralejo
El colegio Santo Ángel da nombre a una calle por sus 125 años
Se trata del tramo comprendido entre la esquina del edificio de la Guardia Civil y la intersección con el parque Corazón de María
El Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado por unanimidad en pleno renombrar como calle Colegio Santo Ángel el tramo comprendido entre la esquina del edificio de la Casa Cuartel de la Guardia Civil y la intersección de la plaza Corazón de María con las calles Judería y Luis Chamizo. La decisión responde al reconocimiento institucional hacia la labor educativa y social desarrollada por este centro a lo largo de su historia.
La propuesta, impulsada por Alcaldía, coincide con la celebración del 125 aniversario del colegio y pretende poner en valor la trayectoria de la Congregación de Hermanas del Ángel de la Guarda en la ciudad. Con este gesto, el consistorio reconoce la contribución del centro a la formación de generaciones de vecinos.
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