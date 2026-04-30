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Antonio Fernández y Ángel Díaz se estrenan como concejales del Ayuntamiento de Almendralejo

Antonio entra por el PSOE Almendralejo y Ángel María lo hace por VOX

Toma de posesión de Ángel García, de VOX Almendralejo.

Toma de posesión de Ángel García, de VOX Almendralejo. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El pleno ordinario del mes de abril ha traído la toma de posesión de dos nuevos concejales en la corporación municipal motivada por los últimos cambios políticos. Por un lado, ha tomado posesión Antonio Fernández García, por parte del Grupo PSOE, que sustituye a Domingo Cruz Reviriego, que había ejercido como concejal de Cultura y que había presentado su renuncia por motivos personales y profesionales.

Por otra parte, también tomó posesión como concejal del Ayuntamiento de Almendralejo, Ángel María Díaz Rodríguez, que ocupó una de las dos renuncias recientes que tuvo VOX Almendralejo con Eloísa Gracia y Antonio Enríquez. Faltaría que tomara posesión en el cargo José María Ponce Álvarez, que lo hará ya en el pleno del mes de mayo.

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