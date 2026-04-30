Quintana muestra su apoyo a la Fundación Ruy López tras los ataques a su sede

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado este jueves la sede de la Fundación Ruy López, en Almendralejo, para trasladar el respaldo institucional tras los recientes ataques racistas sufridos por la entidad. Durante su visita, Quintana ha puesto en valor el trabajo que realiza la fundación en la atención y regularización de personas migrantes, al tiempo que ha condenado los hechos vandálicos que han afectado directamente a su actividad. Estos hechos se produjeron la pasada semana, pero incluso esta semana han continuado con nuevas pintadas en letreros que ponían ‘Stop Invasión’.

El alcalde de la ciudad, José María Ramírez, también ha querido mostrar el “apoyo” y la “solidaridad” del Ayuntamiento, calificando estos ataques como una forma de violencia intolerable. En los últimos días, la fundación ha sido objeto de pintadas con mensajes racistas, daños en su cartel identificativo y el sellado con pegamento de la cerradura, lo que obligó a paralizar su actividad durante varias horas. Desde la propia entidad han denunciado que estos actos han afectado a decenas de usuarios que acuden diariamente a recibir clases de castellano, asesoramiento y acompañamiento en sus procesos de integración.

Durante la visita, Quintana destacó el papel fundamental de organizaciones como la Fundación Ruy López, habilitadas para tramitar expedientes de regularización y emitir certificados de vulnerabilidad. Según señaló, este proceso responde a una “forma humana” de reconocer la situación de personas que ya residen en España. Asimismo, condenó los discursos xenófobos, que calificó de “inhumanos”, y los vinculó con el clima que ha derivado en estos ataques, actualmente bajo investigación por la Policía Nacional. El delegado solicitó además un refuerzo de la vigilancia para evitar nuevos incidentes.

En este contexto, Quintana explicó que los servicios sociales municipales también están participando en el proceso de regularización extraordinaria, elaborando informes de vulnerabilidad sin lista de espera y como parte de su labor administrativa habitual. Además, rechazó la necesidad de financiación extraordinaria para estas tareas, al considerar que forman parte de las competencias propias de los ayuntamientos.

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Algunas pintadas aparecidas esta semana en letreros de la Fundación Ruy López. / EP

Por su parte, la Fundación Ruy López ha respondido con firmeza a estos actos de odio, asegurando que no cesará en su labor. “No nos van a parar. Ni el pegamento, ni las pintadas, ni el odio”, han manifestado, reiterando su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, diversa y humana. La entidad ha confirmado que los hechos ya han sido denunciados ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha reafirmado su intención de seguir trabajando con más fuerza si cabe.