Almendralejo
Almendralejo activa la cita previa online para Servicios Sociales
El servicio permitirá ahorrar esperas y colas a muchos vecinos
El Ayuntamiento de Almendralejo ha puesto en marcha un nuevo sistema de cita previa para los Servicios Sociales de Base, con el objetivo de mejorar la atención a los vecinos y optimizar la gestión interna. Así lo ha anunciado la concejala de Bienestar Social, Isabel Ballesteros, quien ha destacado que se trata de una herramienta “moderna, ágil y sencilla” que permitirá reducir tiempos de espera y ofrecer un servicio más organizado y personalizado.
El nuevo sistema ofrece varias vías para solicitar cita previa, adaptándose a las necesidades de cada ciudadano. Se puede gestionar a través de internet en la web municipal (www.almendralejo.es), mediante WhatsApp con el asistente virtual Carolina en el número 669 736 321, por teléfono llamando al 924 670 507 (opción 3) o de forma presencial a través de los tótems instalados en dependencias municipales. Esta diversidad de opciones busca facilitar el acceso al servicio y hacerlo más accesible para todos los perfiles de usuarios.
Además de mejorar la experiencia del ciudadano, la implantación de este gestor de citas también optimiza el trabajo de los técnicos municipales, que podrán organizar mejor sus agendas y conocer previamente el motivo de cada consulta. El sistema incluye confirmaciones por SMS y correo electrónico, así como la posibilidad de cancelar la cita mediante un localizador, evitando así huecos vacíos. A ello se suman nuevas pantallas informativas en los centros, que contribuyen a una atención más eficiente y ordenada.
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