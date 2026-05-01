Crean diez aulas auxiliares en Almendralejo para impulsar cursos de formación

El Ayuntamiento de Almendralejo da un paso adelante en materia de formación y empleo con la creación de diez nuevas aulas auxiliares del programa Aula Mentor, una iniciativa que busca acercar la educación a la ciudadanía y facilitar el acceso a oportunidades formativas. Así lo ha anunciado el concejal de Formación y Emprendimiento, Saúl del Amo.

La actuación se enmarca en la Convocatoria 2025 de ayudas a entidades locales promovida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiada con fondos europeos NextGenerationEU. Gracias a ello, el consistorio ha obtenido una subvención de 40.000 euros que permitirá desplegar una red de aulas distribuidas en distintos espacios municipales. Estas se ubicarán en el Centro de Formación, el Museo de las Ciencias del Vino, el centro de la calle Frailes, la radio municipal, instalaciones deportivas, el Centro de Educación de Adultos, la Oficina de Turismo, el Centro de Interculturalidad de San José y el Centro de Innovación, entre otros puntos estratégicos.

El objetivo de esta red es facilitar el acceso a la formación a lo largo de la vida, especialmente para mayores de 18 años, mediante un modelo flexible, online y adaptado a las necesidades actuales del mercado laboral. A través de Aula Mentor, los usuarios podrán acceder a más de 240 cursos de distintas familias profesionales, además de recibir orientación personalizada y apoyo en los procesos de acreditación de competencias, lo que permitirá reconocer la experiencia laboral o la formación no reglada.

El funcionamiento de estas aulas será cercano y adaptado a cada usuario, con atención mediante cita previa para ofrecer asesoramiento formativo, ayuda en la matriculación y acompañamiento en itinerarios educativos. Además, estarán equipadas con ordenadores y conexión a internet, facilitando así el aprendizaje a quienes no disponen de recursos tecnológicos en sus hogares. Según Del Amo, «la clave es que la formación esté integrada en la vida cotidiana y al alcance de todos».

Noticias relacionadas

El concejal ha recordado también el impacto positivo que el programa Aula Mentor ha tenido en la ciudad desde su implantación en 2013, con cerca de 500 matriculaciones, más de 700 personas orientadas en procesos de acreditación de competencias y más de 600 participantes en actividades formativas en los últimos años. «Estos datos demuestran que existe una demanda real y que la formación es una herramienta fundamental para el futuro», ha subrayado.