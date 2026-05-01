Almendralejo
Más jóvenes se marchan a Italia a realizar prácticas laborales
Gracias al proyecto Erasmus Aljuve, estudiantes del IES Santiago Apóstol harán prácticas en Pescara en una empresa de hípica
Almendralejo continúa apostando por la formación y la movilidad internacional de sus jóvenes a través del programa Erasmus Aljuve. En esta ocasión, dos alumnos del ciclo formativo de Técnico en Guía del Medio Natural y de Tiempo Libre del IES Santiago Apóstol han iniciado una nueva experiencia profesional en el extranjero. La concejala Juliana Megías ha sido la encargada de despedirles antes de su partida, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para enriquecer la formación.
Carlos y Álvaro han puesto rumbo a Pescara, en Italia, donde desarrollarán sus prácticas en una empresa especializada en el ámbito de la hípica, lo que les permitirá aplicar sus conocimientos en un entorno real y adquirir nuevas competencias.
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