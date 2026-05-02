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Cristina Rosado, nueva presidenta de JATIB, tras cambios en la junta

La nueva asociación de Jóvenes Agricultores de Tierra de Barros se ve obligada a hacer cambios tras la renuncia de José María Ponce

Cristina Rosado, a la izquierda de la imagen, presidenta de JATIB.

Cristina Rosado, a la izquierda de la imagen, presidenta de JATIB. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La asociación JATIB (Jóvenes Agricultores Tierra de Barros) ha anunciado la reorganización de su Junta Directiva tras la salida de su anterior presidente, José María Ponce, motivada por su incorporación a la actividad política. La nueva etapa estará liderada por Cristina Rosado del Hoyo, que asume la presidencia con el objetivo de dar continuidad al trabajo desarrollado y reforzar la representación de los jóvenes agricultores en la comarca.

Junto a ella, el nuevo equipo directivo estará formado por Juan Manuel Sánchez Laja como vicepresidente, Juan Antonio Hurtado Bermejo como tesorero y Paulino Roncero como secretario. La junta se completa con los vocales Hugo Sánchez, José Antonio González y José Martín Rivera .

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