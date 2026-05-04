Almendralejo
La Comunidad de Labradores respalda la acampada “contra el atraco del Gobierno al campo”
Muestra su apoyo a Apag Extremadura Asaja en lo que considera un protesta por la grave situación del sector
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha mostrado su apoyo rotundo a la acampada indefinida convocada por Apag Extremadura Asaja a partir de este martes 5 de mayo frente al Ministerio de Agricultura. La protesta, enmarcada bajo el lema “contra el atraco del Gobierno al campo”, busca visibilizar el malestar creciente del sector agrario ante lo que consideran una falta de respuesta efectiva por parte del Ejecutivo.
Con esta adhesión, la organización de Almendralejo se suma a otras entidades de toda España que han decidido movilizarse ante unas políticas que califican de alejadas de la realidad del campo. La Comunidad denuncia que el aumento descontrolado de los costes de los insumos está llevando a agricultores y ganaderos “al límite”, sin que se hayan implementado medidas eficaces para aliviar la situación, lo que pone en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones.
Asimismo, los agricultores reclaman una reforma urgente de la Política Agraria Común que garantice un reparto justo de las ayudas y deje de penalizar a los productores. La organización también rechaza el acuerdo con Mercosur y el Pacto Verde Europeo, al considerar que imponen mayores exigencias sin alternativas reales y agravan la competencia desleal con productos importados. Desde la Comunidad advierten que la paciencia del sector está al límite y exigen un cambio inmediato en las políticas agrarias para evitar el deterioro del medio rural.
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