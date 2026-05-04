Un estudio sobre los tipos de poda se lleva el premio ‘José Luis Mesías’

El Centro Universitario Santa Ana otorgará el Premio de Investigación José Luis Mesías Iglesias a un trabajo centrado en el impacto de los sistemas de poda en el viñedo, en el marco de las XLVIII Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros. El galardón reconocerá la comunicación titulada ‘Impacto de tres tipos de poda en la variedad de vid Tintilla de Rota en Jerez de la Frontera: evaluación de parámetros claves frente a desafíos climáticos’, destacada por su aportación científica y su utilidad para el sector.

El estudio ha sido desarrollado por las investigadoras María Márquez Ramírez, Zulema Piñeiro e Inmaculada Rodríguez Torres, pertenecientes al Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. El jurado ha valorado la calidad técnica del trabajo, la actualidad de su temática, centrada en la adaptación del viñedo al cambio climático, y el sólido diseño experimental planteado. Asimismo, se ha tenido en cuenta la profundidad del análisis de resultados y su aplicabilidad práctica, especialmente en un contexto marcado por la necesidad de optimizar recursos y mejorar la sostenibilidad de las explotaciones vitícolas.

La entrega del premio tendrá lugar el viernes 8 de mayo en Almendralejo, coincidiendo con la clausura de unas jornadas que se desarrollarán entre los días 5 y 8. Este encuentro técnico, organizado por la Fundación Mariano Fernández-Daza, reunirá a expertos, investigadores y profesionales del sector agroalimentario para abordar los principales retos de la viticultura y la enología, con especial atención a la innovación, la comunicación y la sostenibilidad.

El programa incluye una amplia variedad de actividades, entre ellas ponencias técnicas, talleres de cata, concursos de bebidas fermentadas experimentales y mesas redondas sobre cuestiones clave como el desarrollo del cava en Extremadura. Además, se abordarán aspectos como la percepción sensorial en enología o la aplicación de nuevas tecnologías, con intervenciones destacadas como la dedicada a los sistemas olfativos artificiales. También se celebrará una visita técnica a bodegas y la presentación del XIII Mayo Enológico en el Museo de las Ciencias del Vino.

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Las jornadas estarán dedicadas a la memoria de Aniceto Mesías Iglesias, figura clave en el impulso del cava en la región y uno de los principales promotores de este encuentro. Asimismo, el cartel anunciador rinde homenaje al compositor Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento, integrando elementos culturales y simbólicos vinculados al vino.