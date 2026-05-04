Almendralejo
Un estudio sobre los tipos de poda se lleva el premio ‘José Luis Mesías’
El centro universitario Santa Ana impulsa desde este martes sus jornadas sobre enología en la tierra con ponentes e investigadores de prestigio
El Centro Universitario Santa Ana otorgará el Premio de Investigación José Luis Mesías Iglesias a un trabajo centrado en el impacto de los sistemas de poda en el viñedo, en el marco de las XLVIII Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros. El galardón reconocerá la comunicación titulada ‘Impacto de tres tipos de poda en la variedad de vid Tintilla de Rota en Jerez de la Frontera: evaluación de parámetros claves frente a desafíos climáticos’, destacada por su aportación científica y su utilidad para el sector.
El estudio ha sido desarrollado por las investigadoras María Márquez Ramírez, Zulema Piñeiro e Inmaculada Rodríguez Torres, pertenecientes al Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. El jurado ha valorado la calidad técnica del trabajo, la actualidad de su temática, centrada en la adaptación del viñedo al cambio climático, y el sólido diseño experimental planteado. Asimismo, se ha tenido en cuenta la profundidad del análisis de resultados y su aplicabilidad práctica, especialmente en un contexto marcado por la necesidad de optimizar recursos y mejorar la sostenibilidad de las explotaciones vitícolas.
La entrega del premio tendrá lugar el viernes 8 de mayo en Almendralejo, coincidiendo con la clausura de unas jornadas que se desarrollarán entre los días 5 y 8. Este encuentro técnico, organizado por la Fundación Mariano Fernández-Daza, reunirá a expertos, investigadores y profesionales del sector agroalimentario para abordar los principales retos de la viticultura y la enología, con especial atención a la innovación, la comunicación y la sostenibilidad.
El programa incluye una amplia variedad de actividades, entre ellas ponencias técnicas, talleres de cata, concursos de bebidas fermentadas experimentales y mesas redondas sobre cuestiones clave como el desarrollo del cava en Extremadura. Además, se abordarán aspectos como la percepción sensorial en enología o la aplicación de nuevas tecnologías, con intervenciones destacadas como la dedicada a los sistemas olfativos artificiales. También se celebrará una visita técnica a bodegas y la presentación del XIII Mayo Enológico en el Museo de las Ciencias del Vino.
Las jornadas estarán dedicadas a la memoria de Aniceto Mesías Iglesias, figura clave en el impulso del cava en la región y uno de los principales promotores de este encuentro. Asimismo, el cartel anunciador rinde homenaje al compositor Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento, integrando elementos culturales y simbólicos vinculados al vino.
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