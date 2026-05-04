La procesión de la Cruz Mercedaria recogió alimentos durante su recorrido

La Hermandad de la Merced de Almendralejo realizó la tradicional salida procesional de la Cruz de Mayo que corre a cargo de los futuros costaleros de la hermandad. Niños y jóvenes portan la cruz en una procesión entrañables que recorre las calles de San Roque con salida desde la casa de la hermandad, en la calle Buen Pastor. Este año hubo una recogida de alimentos por todas las calles que pasaron, una comida que irá destinada directamente hacia las familias que más lo necesitan.