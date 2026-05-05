Almendralejo
‘Decorado’ resulta seleccionado al Festival de Annecy
La película cuenta con la participación del estudio almendralejense The Glow
El cortometraje Decorado continúa abriéndose paso en la escena internacional tras ser elegido para competir en la próxima edición del Festival de Annecy, una de las citas más influyentes del cine de animación a nivel mundial. La 63ª edición del certamen se celebrará del 21 al 27 de junio en la ciudad francesa, donde la obra optará a los principales reconocimientos del festival.
Detrás de este nuevo logro se encuentra, entre otros, el estudio The Glow, que forma parte del equipo creativo junto a Abano Producións, UNIKO y Sardinha em Lata. Desde la productora extremeña destacan que esta selección supone un impulso al trabajo colectivo desarrollado durante todo el proceso y un espaldarazo a la apuesta por la creatividad y la innovación en el ámbito de la animación.
La presencia de Decorado en Annecy no solo refuerza su propio recorrido, sino que vuelve a situar a Almendralejo en el foco internacional del sector audiovisual. No es un caso aislado: años atrás, la aclamada Buñuel en el laberinto de las tortugas ya dejó huella en este mismo festival al alzarse con el Premio del Jurado. Con el respaldo institucional de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento, el equipo de Decorado avanza que su trayectoria seguirá sumando novedades en los próximos meses.
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