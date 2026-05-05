Almendralejo
La Orquesta de Peluche llega este jueves al teatro Carolina Coronado
Este concierto didáctico, que se celebra a partir de las 20 horas, está incluido en el Ciclo de Conciertos del conservatorio local
El teatro Carolina Coronado recibirá este jueves 7 de mayo el espectáculo ‘La Orquesta de Peluche’, incluido en el XXXV Ciclo de Conciertos, a partir de las 20:00 horas. Se trata de una propuesta pensada especialmente para el público infantil que combina música en directo, narración y elementos teatrales en un formato cercano y participativo.
El concierto adopta la forma de un cuento musical protagonizado por una niña, un narrador y una colección de peluches, que guían a los asistentes en un recorrido por el mundo de los instrumentos musicales. A lo largo de la historia, los más pequeños podrán descubrir los sonidos, las familias instrumentales y el papel que desempeña cada uno dentro de la orquesta, en una experiencia didáctica y entretenida que busca acercar la música de manera lúdica. La entrada es gratuita mediante invitación.
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