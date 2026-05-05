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La Orquesta de Peluche llega este jueves al teatro Carolina Coronado

Este concierto didáctico, que se celebra a partir de las 20 horas, está incluido en el Ciclo de Conciertos del conservatorio local

La Orquesta de Peluche en Los Santos de Maimona.

La Orquesta de Peluche en Los Santos de Maimona. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El teatro Carolina Coronado recibirá este jueves 7 de mayo el espectáculo ‘La Orquesta de Peluche’, incluido en el XXXV Ciclo de Conciertos, a partir de las 20:00 horas. Se trata de una propuesta pensada especialmente para el público infantil que combina música en directo, narración y elementos teatrales en un formato cercano y participativo.

El concierto adopta la forma de un cuento musical protagonizado por una niña, un narrador y una colección de peluches, que guían a los asistentes en un recorrido por el mundo de los instrumentos musicales. A lo largo de la historia, los más pequeños podrán descubrir los sonidos, las familias instrumentales y el papel que desempeña cada uno dentro de la orquesta, en una experiencia didáctica y entretenida que busca acercar la música de manera lúdica. La entrada es gratuita mediante invitación.

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