Prezero será compensado en la liquidación del contrato de limpieza

El Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado en pleno la estimación parcial de las pretensiones planteadas por PreZero España en el proceso de liquidación del contrato del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio. La propuesta salió adelante con los votos favorables de PSOE y VOX, mientras que el Partido Popular votó en contra, evidenciando las diferencias políticas en torno a uno de los expedientes más relevantes de la legislatura.

La resolución llega tras el trámite de audiencia abierto después del acuerdo plenario de noviembre de 2025, cuando la empresa presentó alegaciones que han sido analizadas por los servicios técnicos municipales y la comisión liquidadora. El consistorio ha rechazado algunas de las solicitudes de indemnización, como las relativas a obras ejecutadas, al considerar que ya existían informes técnicos que contemplaban compensaciones por deficiencias. Sin embargo, sí se ha reconocido la prescripción de cuatro años, lo que implica la corrección de las revisiones de precios aplicadas desde noviembre de 2020. Además, se ha desestimado la revisión de precios solicitada durante el periodo de continuidad del servicio, aunque se reconoce el derecho a compensación por el incremento del coste del vertedero.

El debate político estuvo marcado por las críticas de la portavoz del PP, Adoración Gutiérrez, quien cuestionó la gestión del expediente al considerar que deja demasiadas dudas. Gutiérrez ya viene sosteniendo que este contrato deja a todas luces una situación preocupante para los vecinos. Por su parte, el portavoz de Vox, Guillermo Plano, lamentó que no se detectara antes el error en la revisión de precios, lo que ha provocado que parte de las cantidades no puedan recuperarse debido a la prescripción, limitando la devolución a los últimos cuatro años.

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El acuerdo permitirá ahora corregir la liquidación provisional y continuar el expediente bajo la delegación de la Alcaldía.