Detenidas cinco personas en Almendralejo por 62 delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo criminal

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Almendralejo, han detenido el pasado 5 de mayo a cuatro hombres y un menor de edad como presuntos autores de delitos contra el patrimonio, estafa y pertenencia a grupo criminal organizado. La actuación policial se produjo tras detectarse un repunte de denuncias relacionadas con robos y hurtos, lo que motivó la puesta en marcha de un dispositivo específico para esclarecer los hechos.

La investigación, dirigida por la brigada local de Policía Judicial, incluyó vigilancias discretas en las zonas afectadas, análisis de imágenes de videovigilancia y controles esporádicos. Gracias a estas actuaciones, los agentes lograron identificar plenamente a los presuntos responsables, quienes ya eran conocidos por hechos similares. Según la investigación, los detenidos adoptaban medidas de seguridad para evitar la acción policial y, tras cometer robos en vehículos y naves industriales, sustraían documentación y tarjetas bancarias que posteriormente utilizaban de forma fraudulenta.

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A los arrestados se les imputan un total de 62 hechos delictivos, entre ellos robos con fuerza en el interior de vehículos, robos en naves industriales, hurtos, daños y estafas. Durante la operación se intervinieron diversos efectos, como turismos, herramientas agrícolas y documentación. Los detenidos, cuatro hombres de entre 18 y 25 años y un menor, todos ellos con antecedentes por hechos similares, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y fiscal correspondiente.