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El teatro Carolina acoge la obra ‘La loca historia del Siglo de oro’

La pieza será representada este viernes 8 de mayo y ofrece un recorrido por uno de los periodos más intensos de la historia del país

Una imagen de la representación de la obra.

Una imagen de la representación de la obra. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El teatro Carolina Coronado recibirá este viernes 8 de mayo, a partir de las 20:30 horas, la representación de “La loca historia del Siglo de Oro”, una obra que ofrece un recorrido teatral por uno de los periodos más intensos de la historia de España. A través de una propuesta dinámica y cargada de humor, el espectáculo retrata una sociedad llena de contrastes, donde conviven reyes, pintores, dramaturgos, clérigos, pícaros y cómicos, en un contexto marcado por el poder, la religión y las ambiciones personales.

La obra, interpretada por Lola Sánchez, Cristina Zarandieta, Roberto Calle y Daniel Jaén, propone un viaje escénico en el que varios cómicos dan vida a diferentes personajes e historias, abordando temas que siguen vigentes como las guerras, el papel de la mujer o la lucha por ascender socialmente. Las entradas tendrán un precio de 6 euros en venta anticipada y 8 euros en taquilla, en una cita cultural que invita al público a disfrutar y reflexionar sobre las luces y sombras de una época clave de la historia.

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