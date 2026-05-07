‘Ancestras’ pone en valor a mujeres mayores como referentes

La sala de exposiciones del centro cultural San Antonio de Almendralejo acoge estos días la muestra “Ancestras”, una exposición que rinde homenaje a mujeres mayores y busca convertir sus historias de vida en inspiración para las generaciones actuales. El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde, José María Ramírez, la concejala de Igualdad, Juliana Megías, y miembros de la Corporación municipal.

La exposición combina fotografía y narrativa para rescatar la memoria de abuelas, madres y bisabuelas, ofreciendo un recorrido por vivencias que ayudan a construir un relato más justo y plural de la historia reciente. El proyecto, impulsado por el Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, ha sido desarrollado por el escritor Miguel Ángel Carmona del Barco, quien ha recopilado durante meses los testimonios de 25 mujeres de entre 82 y 105 años, reflejando su visión de la vida y su legado.

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Entre las protagonistas se encuentran tres mujeres de Almendralejo: Isabel Vélez Martínez, Maruja Hernández Castilla y Modesta María Buenavida, cuyos relatos forman parte de esta iniciativa que pone en valor el papel de las mujeres en la sociedad. La exposición podrá visitarse en horario de mañana y tarde, consolidándose como una oportunidad para reflexionar, aprender y reconocer el papel fundamental de estas mujeres en la construcción de la memoria colectiva.