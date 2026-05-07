Impulsan un curso gratuito de mediación intercultural para mujeres jóvenes en Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo, en colaboración con la Fundación Ruy López, pondrá en marcha un nuevo curso gratuito de mediación intercultural dirigido a mujeres de entre 18 y 35 años, con el objetivo de fomentar la integración y la cohesión social en el municipio. Esta acción formativa se enmarca dentro del programa ‘Sara, motivación y acompañamiento’ impulsado por el Ministerio de Igualdad y dará comienzo el próximo 18 de mayo, prolongándose hasta el 16 de julio.

El curso contará con un total de 245 horas lectivas distribuidas en 13 módulos formativos, en los que se abordarán contenidos relacionados con la interculturalidad, la mediación social, el feminismo y los procesos de integración. Las clases se desarrollarán de lunes a viernes en el Centro Cultural San Antonio y en la sede de la fundación, ofreciendo una formación completa orientada a capacitar a las participantes como agentes activas dentro de una sociedad diversa.

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Las inscripciones, de carácter gratuito, ya están abiertas y podrán formalizarse hasta el 14 de mayo o hasta completar las plazas disponibles. Para acceder, será necesario contar con un nivel medio de castellano, disponer de NIE o pasaporte en vigor y comprometerse a completar la formación. Este proyecto, dotado con casi 16.000 euros, busca seguir fortaleciendo el papel de la mediación intercultural en la ciudad, donde ya existen profesionales desarrollando esta labor tanto en el ámbito municipal como en distintas entidades sociales.