Alumnos de Catarroja visitan Almendralejo tras el apoyo por la Dana

El Ayuntamiento de Almendralejo ha recibido a un grupo de alumnos del IES Dalmau Berenguer de Catarroja, que visitan la ciudad en un intercambio con el IES Santiago Apóstol. La visita ha estado marcada por el recuerdo de la DANA que afectó gravemente a la localidad valenciana, un episodio que ha servido para estrechar lazos entre ambas comunidades educativas.

Tras aquella catástrofe, ‘La banda del Santi’ se desplazó hasta Catarroja para entregar instrumentos musicales y apoyar a los alumnos a través de la música, en una iniciativa respaldada por el Ayuntamiento, que financió el transporte. Durante el encuentro, uno de los profesores visitantes hizo entrega al alcalde de un libro que recoge testimonios de aquel episodio.