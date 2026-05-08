La vivienda subió en Almendralejo más del 30% en el último año y medio

Hablar del mercado inmobiliario en Almendralejo en los últimos años es hablar, en gran medida, de la evolución de empresas como Tu Zona Almendralejo y del trabajo de profesionales como Rafa Santos. Con apenas seis años de implantación en la ciudad, esta firma se ha convertido en una referencia tanto para propietarios que buscan vender en el mejor momento como para inversores que han encontrado en la localidad una oportunidad de rentabilidad difícil de igualar en otros puntos del país.

La historia de Santos no es la de alguien predestinado al sector. Graduado en Economía, su llegada al mundo inmobiliario fue, según reconoce, casi accidental. “No había comprado ni vendido una vivienda, ni siquiera había entrado en una inmobiliaria”, recuerda. Fue su experiencia previa en el ámbito comercial la que le llevó a descubrir un sector mucho más dinámico de lo que esperaba. Tras trabajar cerca de dos años en una franquicia en Badajoz, decidió dar el salto y emprender. Primero dentro del modelo franquiciado, y poco después con una marca propia, dando lugar al nacimiento de Tu Zona, hoy presente no solo en Almendralejo, sino también en Mérida, Badajoz, Zafra y Cáceres.

Uno de los rasgos que definen la trayectoria de Rafa Santos es su apuesta constante por la formación. En un mercado tan cambiante como el inmobiliario, considera clave no solo entender la evolución de los precios, sino también anticiparse a los cambios normativos. “La legislación ha cambiado mucho en los últimos años y eso afecta directamente a decisiones como comprar para alquilar”, explica. Esa visión le ha permitido posicionarse como un asesor de referencia en un momento especialmente favorable para los propietarios.

Y es que, según su análisis, el mercado actual atraviesa una coyuntura excepcional. “Estamos en el mejor momento para vender de los últimos 15 años”, asegura con rotundidad. Una afirmación que cobra más valor si se tiene en cuenta el contexto reciente: hace apenas cinco años, el sector aún arrastraba las consecuencias de la crisis inmobiliaria y vender una vivienda en Almendralejo resultaba complicado. Hoy, sin embargo, el escenario ha cambiado radicalmente. La clave, apunta Santos, está en la combinación de una oferta limitada y una demanda creciente.

Los precios han experimentado una subida notable, especialmente en los inmuebles de menor valor. Viviendas que hace unos años se situaban en torno a los 35.000 euros ahora pueden alcanzar los 60.000, mientras que pisos más completos han pasado de cifras cercanas a los 60.000 euros a situarse en torno a los 90.000. “El crecimiento ha sido del 30% o incluso del 40% en poco más de un año y medio”, detalla. Este incremento responde, en gran medida, a la escasez de vivienda disponible, agravada por la falta de construcción desde la crisis de 2008 y el encarecimiento de las reformas.

Pero no solo los compradores locales están impulsando el mercado. En los últimos años, Almendralejo ha despertado el interés de inversores procedentes de otras ciudades como Sevilla, Madrid o Barcelona. Muchos de ellos, explica Santos, llegan atraídos por los altos índices de rentabilidad que ofrece la ciudad. “No solo preguntan, sino que acaban comprando”, afirma. Este fenómeno ha contribuido a dinamizar aún más el sector y a consolidar la imagen de Almendralejo como un destino atractivo para la inversión inmobiliaria.

En cuanto al perfil del comprador, sigue predominando quien busca vivienda habitual. Las preferencias son claras: pisos con ascensor, garaje y, si es posible, patio; o casas listas para entrar a vivir sin necesidad de reformas. Sin embargo, el asesoramiento profesional se ha vuelto imprescindible en un entorno donde los precios fluctúan y la información no siempre es precisa. Por ello, uno de los servicios más demandados por Tu Zona es la valoración gratuita de viviendas, un primer paso fundamental para cualquier propietario que quiera vender.

“Es muy difícil saber por uno mismo cuál es el mejor momento para vender”, explica Santos, quien insiste en la importancia de contar con expertos que analicen el mercado y orienten al cliente. Aunque en la actualidad, reconoce, no hace falta convencer a los propietarios: “Saben que es buen momento y están volviendo a sacar viviendas al mercado”.

Mirando al futuro, el CEO de Tu Zona se muestra prudente pero optimista. Considera que los precios seguirán subiendo, aunque a un ritmo más moderado que en los últimos meses. Y lanza un mensaje claro a los inversores que dudan: “El mejor momento para comprar es ahora”. Una afirmación basada no solo en la evolución de los precios, sino también en el aumento paralelo de la rentabilidad.

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Con una filosofía basada en la proactividad —“no esperamos a que el cliente entre por la puerta, salimos a buscarlo”—, Tu Zona ha logrado consolidarse como una de las inmobiliarias de referencia en Extremadura. Y en ese camino, Rafa Santos ha demostrado que, incluso en sectores desconocidos, la formación, la intuición y la capacidad de adaptación pueden marcar la diferencia.