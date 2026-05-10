Cristina Rosado, una mujer que abandera el campo en femenino

Elegir el campo con poco más de veinte años, cuando todo empuja a buscar otro camino, es una de esas decisiones que a veces no se entienden del todo desde fuera. La almendralejense Cristina Rosado del Hoyo lo tuvo claro pronto, aunque no fuera lo habitual. Hoy, con 30 años, agricultora a tiempo completo y recién nombrada presidenta de la asociación de Jóvenes Agricultores Tierra de Barros (JATIB), su historia es también la de una generación que intenta hacerse hueco en un sector que sigue teniendo muchas barreras.

«Yo llego al campo porque lo he vivido desde pequeña», explica. Su familia, tanto por parte paterna como materna, siempre ha estado ligada a la agricultura, y eso marcó su camino. «Todos los veranos me iba con mi padre al campo, me llamaba la atención». Tras terminar sus estudios en administración, decidió dar el paso. «Tenía la opción de seguir estudiando, pero mis padres me apoyaron y probé de lleno irme al campo. Empecé con 22 años y siento que no me equivoqué».

No fue una decisión sencilla. «Es una profesión sacrificada, pero muy bonita», resume. En su caso, además, con un componente emocional añadido. «Si tienes vinculación familiar, como es mi caso, sientes que estás trabajando la tierra de tus antepasados». A día de hoy, asegura que puede vivir del campo, algo que no siempre resulta fácil en un sector marcado por la inestabilidad.

En ese camino también ha tenido que romper barreras. «Es un sector muy masculino», reconoce. Recuerda con claridad sus primeros días subida a un tractor. «Las miradas eran de sorpresa, simplemente por ser una chica joven montada en un tractor». Con el tiempo, esa percepción ha ido cambiando, pero no del todo, porque como ella misma dice «se ha avanzado, sí, pero todavía queda camino por recorrer».

Esa falta de referentes femeninos es algo que le preocupa especialmente. «En Almendralejo somos muy pocas dedicándonos a esto a diario», cuenta. Y pone un ejemplo que es el espejo de toda una generación. «Una chica me dijo que le gustaba el campo, pero que no daba el paso porque siempre le habían dicho que era cosa de hombres». Para Rosado, ahí está parte del problema: «No hemos sabido vender el campo de una manera atractiva».

Esa idea conecta directamente con uno de los principales retos que identifica en el sector como es el relevo generacional. «Hace falta gente joven, y hace falta que se anime”, insiste. Pero para eso, dice, también hay que cambiar cosas. «Tenemos problemas importantes: falta de mano de obra, mucha burocracia, precios que no compensan… y para los jóvenes los trámites son aún más complicados».

Presidenta en JATIB

En ese contexto nació JATIB, una asociación reciente que surge, precisamente, para intentar unir a los jóvenes agricultores de la zona. «Éramos pocos y vimos que hacía falta organizarnos», explica. La idea principal era clara: crear red, compartir problemas y apoyarse.

La llegada de Cristina a la presidencia no estaba en sus planes iniciales. «Se me propuso al principio, pero no quise cogerlo», reconoce. Sin embargo, la salida del anterior presidente cambió la situación. «Se dieron las circunstancias y tuve que dar un paso al frente, lo asumo con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad».

Desde esa nueva posición, tiene claras las prioridades. Por un lado, fortalecer la unión entre agricultores jóvenes. Por otro, dar visibilidad a sus problemas. «Tenemos que empezar a reivindicarnos, que nos escuchen y poder contar lo que necesitamos», señala.

Más allá de esos objetivos por los que ya se lucha, hay una idea que, la presidenta, repite en varias ocasiones, la necesidad de cambiar la imagen del campo. «Que deje de verse como una salida secundaria y empiece a entenderse como una opción real de futuro». Su propia historia va en esa línea.

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Y es que detrás de su nombramiento como presidenta de JATIB se muestra el reflejo de una generación que, con más dificultades que certezas, está intentando quedarse. Y tomando decisiones. Como la de subirse a un tractor cuando nadie lo esperaba.