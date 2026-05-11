Almendralejo celebra el centenario de su Casa Cuartel de la Guardia Civil con un gran desfile histórico el 23 de mayo

Almendralejo se encuentra inmersa en la conmemoración del centenario de la fundación de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, una efeméride que reconoce cien años de servicio, protección y compromiso con la ciudadanía. El programa, presentado con la presencia de autoridades como el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y mandos de la institución, incluye un amplio calendario de actividades impulsado por el Ayuntamiento con la colaboración de entidades como Cajalmendralejo y la Diputación de Badajoz. El alcalde ha subrayado la estrecha vinculación histórica entre la ciudad y la Guardia Civil, destacando el valor de una institución “cercana y comprometida” a lo largo de todo un siglo.

Las actividades arrancan con jornadas educativas del 11 al 15 de mayo en centros escolares, dirigidas a estudiantes de Secundaria y Bachillerato, con el objetivo de acercar las distintas especialidades del cuerpo y sus oportunidades profesionales. A ello se suman concursos de dibujo y redacción, así como una exposición histórica titulada “100 años de historia y servicio”, que se celebrará del 18 al 24 de mayo en el Palacio del Vino y la Aceituna. Esta muestra ofrecerá un recorrido por la evolución de la Guardia Civil a través de documentos, fotografías, uniformes y vehículos, incluyendo un apartado específico dedicado a su presencia en Almendralejo.

El momento culminante llegará el sábado 23 de mayo, cuando la Glorieta Adolfo Suárez acogerá, a las 12 horas, un desfile institucional de unidades de la Guardia Civil con la participación de autoridades civiles y militares. Será la primera vez que este acto, habitualmente celebrado en Badajoz, tenga lugar en Almendralejo, convirtiéndose en uno de los hitos más relevantes de la conmemoración. La jornada se completará por la tarde con exhibiciones operativas en la Plaza de Toros, donde distintas especialidades del cuerpo mostrarán su trabajo al público.

Entre estas exhibiciones destacan las demostraciones dinámicas de Seguridad Ciudadana y la Agrupación de Tráfico, así como la exposición estática de vehículos y equipamiento que permitirá a los asistentes conocer de cerca los medios con los que trabaja la Guardia Civil en su día a día. Asimismo, el programa contempla la celebración de un concierto institucional de la Unidad de Música de la Guardia Civil en el Teatro Carolina Coronado, que servirá para acercar la vertiente cultural de la institución a la ciudadanía.

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Los actos conmemorativos se extenderán hasta el próximo 5 de octubre, fecha en la que se clausurará el centenario coincidiendo con la inauguración histórica del cuartel. Ese día se inaugurará la “Glorieta de la Guardia Civil”, donde se instalará un monolito representativo, y se celebrará un acto solemne en el propio cuartel con izado de bandera, descubrimiento de placa conmemorativa e intervenciones institucionales. De este modo, Almendralejo rendirá homenaje a una institución clave en su historia reciente, reafirmando su vínculo con la Guardia Civil tras un siglo de servicio compartido.