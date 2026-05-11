El parque de Las Mercedes acoge el domingo 17 el Día de las Familias en Almendralejo

El parque de Las Mercedes será el epicentro de una gran convivencia el domingo 17 de mayo con la celebración del Día de las Familias y el Medio Ambiente, una cita ya consolidada en Almendralejo que reunirá a cientos de vecinos. La concejala de Infancia y Familia, Isabel Ballesteros, ha destacado que el objetivo es reforzar los lazos familiares, impulsar la participación ciudadana y promover valores de respeto al entorno a través de actividades lúdicas.

Uno de los espacios más llamativos será la zona de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, donde participarán unidades de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y representantes del Ejército, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de conocer de cerca su labor. A ello se suma una amplia zona de entidades sanitarias, sociales y medioambientales, con la presencia de asociaciones como AFENPAL, ASEXTRAS, AFIBROAL, Médicos del Mundo o la Alianza Hispanosenegalesa, además de nuevas incorporaciones como Raíces Artesanas y AFAVAL. Todas ellas ofrecerán información, talleres y actividades participativas para concienciar y educar en valores sociales y de salud.

Las actividades infantiles y familiares serán uno de los pilares de la jornada, con propuestas como el ‘Árbol de la Diversidad’, talleres de manualidades, juegos organizados por Cruz Roja, estampación de tote bags, mercadillos solidarios o formación en reanimación cardiopulmonar. En paralelo, la zona deportiva y del motor contará con exhibiciones de vehículos, demostraciones de clubes locales como Kombat o Tae Guk Kim, un torneo de fútbol impulsado por el Ciudad de Almendralejo y un circuito de scalextric.

La programación incluirá también momentos destacados como la presencia de la Legión 501 Spanish Garrison, que animará el parque caracterizada como personajes de Star Wars, así como la celebración de la misa y las actuaciones musicales de la Bandita y la Bandina de la Escuela Municipal de Música. A todo ello se suman novedades como talleres de globoflexia, sesiones de zumba organizadas por la asociación Bálsamo, actividades de ganchillo y bisutería de crochet, un campeonato de petanca y talleres de yoga familiar o marionetas.

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El compromiso medioambiental tendrá un papel protagonista con la jornada ornitológica organizada por Adenex, que permitirá a los asistentes descubrir la fauna del parque en una ruta guiada desde la avenida de Goya. Sin necesidad de inscripción previa, esta actividad invita a participar en familia en una experiencia educativa al aire libre.