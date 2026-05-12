Almendralejo
GEN, el Betis y el Extremadura realizan una jornada de negocios
El encuentro empresarial se celebra este jueves 14 de mayo con puntos en el estadio Francisco de la Hera y en el Círculo Mercantil
La asociación empresarial GEN, junto con el Club de Negocios del Real Betis Balompié y el Club de Patrocinadores del CD Extremadura, han impulsado una jornada empresarial que pondrá el foco en un debate sobre marca, pertenencia y negocios desde diferentes ópticas, con los conceptos del deporte también llevados al mundo empresarial.
Más de 70 empresas del Club de Negocio del Real Betis, muchas de ellas firmas nacionales e internacionales, estarán en la jornada que se celebra este jueves 14 de mayo. La recepción se hará en el estadio Francisco de la Hera, donde los patrocinadores del Extremadura serán anfitriones. Posteriormente, habrá una serie de ponencias en el Círculo Mercantil, cuyo moderador será el periodista extremeño Isaac Fouto.
Entre los ponentes estará el almendralejense afincado en Sevilla, Juan Bote, gerente de Máster Franquicia; Raúl Garrido de la Vega, director de operaciones de Telepizza; Jorge Ramos, de San Telmo Business School, además de exfutbolistas como Ito o Rafael Gordillo.
Con esta iniciativa, GEN trata de impulsar nuevas relaciones profesionales, fortalecer la conexión entre territorios y poner en valor la marca como motor de crecimiento empresarial.
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