Víctor Manuel encabeza el nuevo ‘Vendimia Fest’ que se estrena en verano

Almendralejo estrenará este verano el “Vendimia Fest”, un nuevo festival musical impulsado por el Ayuntamiento y que reunirá durante los días 7, 8 y 9 de agosto a artistas de diferentes estilos y generaciones en la plaza de toros. La gran figura del cartel será el emblemático cantante Víctor Manuel, uno de los nombres más destacados e influyentes de la música española, que actuará el viernes 7 de agosto en concierto.

La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, ha sido la encargada de presentar esta mañana la programación de este nuevo ciclo musical, destacando que el objetivo del festival es ofrecer “una programación variada, pensada para llegar a públicos de distintas edades y gustos musicales”. La edil ha explicado además que esta nueva propuesta previa a las Fiestas de la Piedad será posible gracias a la colaboración de la Diputación de Badajoz. “Con este cartel buscamos ofrecer un auténtico abanico musical que combine trayectoria, actualidad y diversión, haciendo de Vendimia Fest una cita destacada dentro de la programación cultural y festiva del verano en Almendralejo”, señaló Rodríguez durante la presentación.

El festival arrancará el viernes 7 de agosto con la actuación de Víctor Manuel, considerado una de las voces más reconocidas de la música nacional y referente para varias generaciones gracias a una trayectoria repleta de himnos y canciones históricas. El sábado 8 de agosto será el turno de Lucho RK, uno de los artistas con mayor proyección entre el público joven y con una fuerte presencia en redes sociales y plataformas digitales. El cierre llegará el domingo 9 de agosto con el grupo La La Love You, una de las bandas más populares del panorama pop-rock actual y capaz de congregar a públicos de todas las edades gracias a sus canciones frescas y cercanas.

Las entradas ya se encuentran a la venta tanto en la plataforma VivaTicket como en el punto físico habilitado en el Mesón Pata Negra. Los precios parten desde los 40 euros para el concierto de Víctor Manuel, 25 euros para Lucho RK y 30 euros para La La Love You, a los que habrá que sumar los gastos de gestión. Para los tres espectáculos se habilitarán tanto las gradas como la pista de la Plaza de Toros, mientras que en el concierto de Víctor Manuel se instalarán además sillas en la zona de pista. Las localidades no estarán numeradas y se dividirán en zona general y zona VIP.

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Con esta nueva apuesta cultural, Almendralejo busca consolidar una programación musical potente durante el verano y atraer no solo a vecinos de la localidad, sino también a visitantes de distintos puntos de Extremadura. El Vendimia Fest nace así con la intención de convertirse en una referencia dentro de la agenda festiva y cultural de la comarca de Tierra de Barros, uniendo música, ocio y turismo en unas fechas previas a las tradicionales fiestas patronales de la ciudad.