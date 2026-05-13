Almendralejo recupera la Feria del Libro una década después

Almendralejo volverá a celebrar su Feria del Libro después de más de diez años de ausencia con una programación cultural que llenará de literatura, música y actividades familiares el parque de Espronceda del 29 al 31 de mayo. La concejala de Acción y Promoción Cultural, Isabel Ballesteros, ha presentado esta nueva edición destacando que la recuperación de este evento supone un compromiso por la dinamización cultural.

Durante tres jornadas, el parque de Espronceda se convertirá en el epicentro cultural que combinará presentaciones literarias, talleres, cuentacuentos, actuaciones musicales y actividades infantiles. El Ayuntamiento busca consolidar un modelo de feria «abierto, participativo y dirigido a todas las edades», poniendo además el foco en la promoción del talento literario extremeño. Las librerías locales San Francisco, Cervantes, Castilla y Origamix participarán activamente instalando sus casetas en el recinto ferial.

La programación arrancará el viernes 29 de mayo con la inauguración oficial de la feria a las 18:00 horas y continuará con la presentación del libro ‘Fábulas de animales inconformistas’, de Félix Zambrano, además de ‘Ganatiempos’, obra de Chema Lorite y Yolanda Cabrera. La jornada inaugural concluirá con una actuación de la banda municipal de música de Almendralejo. El sábado será uno de los días más intensos, con talleres de escritura creativa dirigidos por Mercedes Morón Alonso, presentaciones literarias y la participación de autores como Lucía González Lavado, Raquel Silva o Charlotte Lecharlie. También habrá espacio para actividades familiares como cuentacuentos infantiles y las denominadas «cabinas literarias», impulsadas por la Red de Teatros de Extremadura, que ofrecerán espacios individuales de lectura dentro del recinto ferial.

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La programación cultural se completará el sábado por la noche con un concierto de jazz a cargo de Lola Santiago Quartet con Viento del Sur, dentro del Plan de Dinamización Cultural de la Diputación de Badajoz. El domingo continuarán las presentaciones de libros con autores como Jonatan García Fernández y Andrea Molina Lacatis, además de nuevas actividades infantiles antes de la clausura oficial de la feria prevista para las 14:00 horas. Asimismo, la biblioteca municipal contará con un espacio propio de difusión de sus servicios y entregará ejemplares de obras premiadas en anteriores ediciones de los Premios José de Espronceda y Carolina Coronado. Desde el Ayuntamiento se confía en que esta recuperación marque el inicio de una nueva etapa para esta feria.