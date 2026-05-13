Almendralejo
Includes Almendralejo celebra sus 50 años con teatro y una exposición de fotos
La obra '50 vueltas al sol' ha sido uno de los atractivos de los actos del 50 aniversario
Almendralejo
El teatro Carolina Coronado acogió este miércoles la celebración de la obra ‘50 vueltas al sol’, una interpretación reflexiva que ha puesto en valor el trabajo de Includes Almendralejo por las personas con algún tipo de discapacidad. La obra tuvo dos pases, mañana y tarde, y gustó mucho al público. El alcalde, José María Ramírez, estuvo presente en el pase matinal y, además, visitó la exposición fotográfica que Includes ha dispuesto en el salón de los Espejos para repasar sus 50 años de trayectoria.
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