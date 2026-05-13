El Mayo Enológico continúa con charlas de expertos que profundizan sobre las bodegas de la tierra

El Museo de las Ciencias del Vino continúa desarrollando la programación del Mayo Enológico, una cita ya consolidada dentro de la cultura vitivinícola extremeña que este año está centrada en las producciones tradicionales de Tierra de Barros. Tras la inauguración celebrada recientemente con una visita guiada a la nueva exposición sobre la tradición vitivinícola, el ciclo afronta ahora una de sus primeras grandes actividades con la conferencia prevista para este jueves 14 de mayo bajo el título “La Bodega del Boticario (Pago de Domblasco). Una tradición familiar”. Será a las 20.00 horas en el propio museo.

La ponencia correrá a cargo de León Martínez de la Concha, propietario de esta histórica bodega situada entre Feria y Salvatierra de los Barros, y permitirá profundizar en las raíces familiares y en los métodos tradicionales de elaboración que todavía perviven en parte del sector vitivinícola extremeño. La conferencia estará acompañada de una cata de vinos elaborados mediante estos sistemas tradicionales, uno de los principales atractivos de un programa que busca poner en valor la identidad vinícola de Tierra de Barros y recuperar la memoria de antiguas formas de producción.

Noticias relacionadas

El programa continuará durante las próximas semanas con nuevas conferencias sobre vinos de tinaja y técnicas tradicionales, además de actividades gastronómicas y culturales que culminarán el próximo 3 de junio con una degustación de platos tradicionales.