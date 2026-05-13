Almendralejo
El Mayo Enológico continúa con charlas de expertos que profundizan sobre las bodegas de la tierra
Este jueves se celebra la conferencia 'La Bodega del Boticario' en el Museo de las Ciencias del Vino
El Museo de las Ciencias del Vino continúa desarrollando la programación del Mayo Enológico, una cita ya consolidada dentro de la cultura vitivinícola extremeña que este año está centrada en las producciones tradicionales de Tierra de Barros. Tras la inauguración celebrada recientemente con una visita guiada a la nueva exposición sobre la tradición vitivinícola, el ciclo afronta ahora una de sus primeras grandes actividades con la conferencia prevista para este jueves 14 de mayo bajo el título “La Bodega del Boticario (Pago de Domblasco). Una tradición familiar”. Será a las 20.00 horas en el propio museo.
La ponencia correrá a cargo de León Martínez de la Concha, propietario de esta histórica bodega situada entre Feria y Salvatierra de los Barros, y permitirá profundizar en las raíces familiares y en los métodos tradicionales de elaboración que todavía perviven en parte del sector vitivinícola extremeño. La conferencia estará acompañada de una cata de vinos elaborados mediante estos sistemas tradicionales, uno de los principales atractivos de un programa que busca poner en valor la identidad vinícola de Tierra de Barros y recuperar la memoria de antiguas formas de producción.
El programa continuará durante las próximas semanas con nuevas conferencias sobre vinos de tinaja y técnicas tradicionales, además de actividades gastronómicas y culturales que culminarán el próximo 3 de junio con una degustación de platos tradicionales.
- La Guardia Civil detiene en Badajoz a los responsables del robo del camión de los regalos de Monesterio (Badajoz)
- La construcción de Torre Geim IV refuerza la expansión inmobiliaria en la avenida de Elvas de Badajoz con 44 nuevas viviendas
- El Ayuntamiento de Badajoz oferta 225 puestos de trabajo temporales: estos son los requisitos
- Los 'hobbits' del Señor de los Anillos se mudan a las orillas del Guadiana en Badajoz
- Badajoz se entrega a la fe rociera con el inicio simbólico del camino
- Badajoz a medida: La moda que habita el Casco Antiguo
- Dos heridos graves al despeñarse un turismo tras salirse de la A-5 en Talavera la Real (Badajoz)
- Desalojados 17 migrantes sin hogar que dormían en la estación de autobuses de Badajoz